Hudba nie je iba biznis

17. júl 2006 o 10:30 TOMÁŠ PROKOPČÁK

Spolu s Rootsom Manuvom ho pasujú za kráľa súčasnej britskej mestskej hudby. Stotožňujú ho so štýlom grime, najnovším trendom elektronickej hudby, ktorý kombinuje hip-hop, dub a jungle. Rapuje sa pri ňom tak rýchlo, že porozumieť textu chce dávku trpezlivosti. Na Slovensko prišiel DIZZEE RASCAL prvý raz a rozbalil neskutočnú šou, pri ktorej veselo kombinoval rockové skladby s rapom. Iba dvadsaťjedenročné zázračné dieťa britskej hudby si po piatkovom koncerte na Pohode našlo niekoľko minút aj pre denník SME.

Ako sa vám páči na Slovensku, na festivale Pohoda?

"Prišli sme v podstate s hip-hopovou šou a počuli sme, že ľudia tu majú hip-hop radi. A publikum bolo fajn."

Nie je práve zvyčajné, aby sa rapovalo do rockových skladieb Deep Purple, Queenu alebo Guns'n'Roses. Často takto kombinujete rôzne žánre?

"Tak, my v prvom rade chceme robiť šou a zabávať ľudí a keď toto majú ľudia radi... Takže prečo nie?"

Považujú vás za jedného z tvorcov špecifického hiphopového žánru s názvom grime. Čo to slovo znamená?

"To je iba nálepka, ktorú dali médiá istému hudobnému hnutiu, špecifickej muzike, ktorá pochádza z Londýna. Čomusi, čo vzniklo niekedy okolo rokov 2000 až 2002, čo prišlo rovno z ulíc, čo sa hralo v kluboch a na rôznych pirátskych rádiostaniciach. Štýl, ktorý sa logicky vyvinul z urbánnej hudby. Je to pre mladú generáciu nový spôsob, ako vyrastať, ako vypovedať niečo o svojom živote. Niečo, čo ju trápi."

Prvý hit ste nahrali ako pätnásťročný. Ako sa po dvoch albumoch menil váš spôsob tvorenia hudby?

"Je to, samozrejme, iné. Pri albumoch je človek viazaný nahrávacou zmluvou. Kedysi v tom bolo množstvo energie, ktorú som čerpal z ľudí, z pirátskych rádií. A to som chcel preniesť na prvý album. Pri druhom som už pracoval trochu inak, všestrannejšie. Myslím, že tam cítiť aj vplyvy, ktoré už tak striktne nesúvisia s tou takzvanou grime scénou."

Čo sú tie vplyvy?

"Začal som používať iné elementy. Takže už by som to nazýval jednoducho hudba. Dôležitá je radosť. Ja jednoducho milujem hudbu. Rôznu hudbu. Hádam to je na mojej produkcii cítiť. Teraz napríklad pracujem na treťom albume Maths and English. Ten bude zase trochu iný."

Prezraďte čosi viac.

"Oslovil som ľudí, ktorých som spoznal na ulici. Novú generáciu. Nahrávame spolu skladby, bez ohľadu na nejaký mainstream. Ale tým, že som možno trochu známejší, pomôžem im nahor. Premostiť underground a overground. Pretože je strašne veľa ľudí, ktorí by si zaslúžili preraziť."

Preto ste sa rozhodli založiť vydavateľstvo Dirtee Stank?

"Presne. Je množstvo skladieb, ktoré si zaslúžia, aby sa dostali k ľuďom. Chcel som vydať svoju skladbu I Luv U, tak som si založil vlastný label. Chcel som premostiť neoficiálnu a oficiálnu scénu. Priniesť ľuďom to najhorúcejšie, čo sa práve deje. Pretože je síce množstvo mainstreamových vydavateľstiev, ale tie do takýchto veci nepôjdu. Pre nich je hudba iba obchod, ktorý im vyrába peniaze."

Vyhrali ste niekoľko prestížnych hudobných cien Mercury, cenu časopisu NME. Vnímate to ako nejaký záväzok?

"Teší ma, že ľudí baví to, čo robím. Že si to aspoň trochu vážia. To je dobrý pocit. Aj keď viac si cením uznanie od dídžejov a obyčajných ľudí. Ale takéto uznanie ťa nakopáva, núti robiť ďalej. Tlakom to však nie je."

Hovorí sa, že sa chcete viac venovať spevu.

"Skôr kombinovať rap a spev. Už na albume Showtime sú spievané pasáže. V podstate aj tak ide len o hudbu, ktorú chcem robiť podľa seba, nie ako ktosi diktuje. Ale tak, aby to fungovalo."

Z ulice a klubov ste sa dostali až do hitparád. Je rozdiel medzi undergroundom a stredným prúdom?

"Ako hovorím, dôležitá je len tá energia, čo z toho prúdi. Spev je stále spevom, skladba je skladbou. Rock je rockom, všetko je stále rovnaké."