Matthew McCounaghey a Penélope Cruz ostali dobrými priateľmi

17. júl 2006 o 9:00 SITA

BRATISLAVA 17. júla (SITA) - Hollywoodsky lámač ženských sŕdc Matthew McCounaghey trvá na tom, že sa s Penélope Cruz, s ktorou sa rozišiel začiatkom minulého roka stále ľúbia. Pár, ktorý sa spolu stretával takmer tri roky sa rozišiel pri nakrúcaní filmu Sahara (2005). "Stále sa jeden o druhého staráme a stále sa ľúbime. Rozchody sú zlé, no v našom prípade to bolo úprimné a čestné. Rešpektujeme sa a sme dobrými kamarátmi," citoval denník The Sun McCounagheyho.