Fergie poprela správy o tom, že sa bude vydávať

BRATISLAVA 17. júla (SITA) - Fergie zo skupiny Black Eyed Peas poprela správy o tom, že sa má už čoskoro vydať za svojho priateľa Josha Duhamela. Hviezda, ktorá s hercom chodí dva roky uviedla, že sa ...

17. júl 2006 o 11:02 SITA

BRATISLAVA 17. júla (SITA) - Fergie zo skupiny Black Eyed Peas poprela správy o tom, že sa má už čoskoro vydať za svojho priateľa Josha Duhamela. Hviezda, ktorá s hercom chodí dva roky uviedla, že sa vydá až vtedy, keď sa mediálny rozruch okolo nich trochu utíši. "Nie je to pravda. Chcem si túto časť svojho života užiť. Bolo by krásne, ak aby svadba bola romantická. Neviem, či si to ľudia vôbec uvedomujú, keď vidia to, čo robím na koncertných pódiách. Rada sa túlim, pozerám romantické filmy a plačem," uviedla Fergie pre internetovú stránku Ratethemusic.