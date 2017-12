Justin Timberlake je zlým chlapcom iba za zavretými dverami

17. júl 2006 o 8:10 SITA

BRATISLAVA 17. júla (SITA) - Spevák a herec Justin Timberlake priznal, že tajomstvom za jeho imidžom dobrého chlapca je fakt, že všetko čo robí, robí za zavretými dverami. "Nechodím na oficiálne akcie opitý. Všetky drogy, ktoré som vo svojom živote užil, som užil vo svojom súkromnom čase. Som opatrný. Užil som slušné množstvo drog a prichytili ma iba so spustenými nohavicami. Vždy sa iba uistím, či nie sú na okolí žiadne fotoaparáty," citoval denník Sun popovú hviezdu. Timberlake si nohavice spustil v londýnskom klube Movida, kde do skorých ranných hodín popíjal so svojou priateľkou Cameron Diaz.