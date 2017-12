Nový film Olivera Stonea uvidia ako prví newyorskí záchranári

17. júl 2006 o 12:00 SITA

BRATISLAVA 17. júla (SITA/AP) - Príslušníci polície a hasičského zboru, ktorí 11. septembra 2001 riskovali svoje životy pri zachraňovaní ľudí z budov Svetového obchodného centra, sa ako prví zúčastnia na súkromnom premietaní nového filmu režiséra Olivera Stonea o útokoch na New York. Policajní úradníci sa však obávajú, že by premietanie mohlo na niektorých záchranárov pôsobiť traumatizujúco. Stone nazval film World Trade Center a do hlavnej úlohy posledného zachráneného policajta z trosiek známych newyorských dvojičiek obsadil držiteľa Oscara Nicolasa Cagea. Film sa do distribúcie dostane 9. augusta. Podľa denníka New York Post dostali všetci záchranári, policajti a hasiči vstup na súkromnú predpremiéru zadarmo. "Je veľmi dôležité, že títo muži a ženy uvidia film ako prví, samozrejme, iba ak budú chcieť," povedal Michael Shamberg, producent projektu. Odbory zastupujúce policajné zbory z Port Authority z New Yorku a New Jersey ale vyzvali všetkých zainteresovaných, aby si boli vedomí možného posttraumatického šoku, ktorý by mohol spôsobiť depresie, výkyvy nálady a záchvaty paniky.