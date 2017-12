Piráti Karibiku naďalej trhajú rekordy v návštevnosti

17. júl 2006 o 13:05 SITA

BRATISLAVA 17. júla (SITA/AP) - Popularita hollywoodskeho trháku Piráti Karibiku: Truhlica mŕtveho muža ani počas druhého víkendu v amerických kinách v ničom nepoľavila. Už počas prvého víkendu zlomil tento film hneď niekoľko rekordov v návštevnosti. Počas uplynulého víkendu zarobil v prepočte 1,866 miliardy korún, čím sa jeho celkové zisky za 10 dní v kinách posunuli na 7,746 miliardy korún. Film sa za necelé dva týždne stal najlepšie zarábajúcou snímkou roka, keďže pohodlne za seba odsunul film X-Men: Posledný vzdor, ktorý za osem týždňov zarobil v prepočte 6,96 miliardy korún. Mimo územia USA zarobili Piráti približne 3,75 miliardy korún. Komédia Little Man spoločnosti Sony s bratmi Marlonom a Shawnom Wayansovcami v hlavných úlohách debutovala na druhom mieste so zárobkom v prepočte 651 miliónov korún. Nová komédia You, Me and Dupree, v ktorej si trojicu hlavných postáv zahrali Owen Wilson, Matt Dillon a Kate Hudson, počas svojho úvodného víkendu v amerických kinách svojim tvorcom priniesla v prepočte 639 miliónov korún. Prvý raz po dvoch mesiacoch sa horibilné zisky hollywoodskych filmov zmiernili. Po ôsmich po sebe nasledujúcich mimoriadne úspešných týždňoch rastúcich ziskov, celkový zisk za uplynulý víkend dosiahol 4,68 miliardy korún, čo je o päť percent menej oproti minulému roku, keď debutoval film Charlie a továreň na čokoládu. I napriek tomu, aj druhý víkend v kinách Pirátom stačil na prekonanie zárobkov, ktoré pri svojom debute priniesol Charlie a továreň na čokoládu (v prepočte 1,686 miliardy korún). Poslednou novinkou uplynulého víkendu bol animovaný film A Scanner Darkly s Keanu Reevesom, Winonou Ryder a Robertom Downeym Jr., ktorý divákov nedokázal zaujať a debutoval až na desiatom mieste so zárobkom 36 miliónov korún. Agentúra SITA prináša prehľad najnavštevovanejších filmov v amerických a kanadských kinách počas uplynulého víkendu.