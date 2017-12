Sólová kariéra má aj bonusy

Vlani hrala Morcheeba u nás, ale na menšej akcii. Vy ste teraz hlavnou hviezdou nášho najväčšieho festivalu. Je to satisfakcia?

18. júl 2006 o 10:00 Oliver Rehák

"Skôr prekvapenie. Nečakala som, že budem hlavnou hviezdou. S Morcheebou je to prirodzené, ide o známu skupinu, ale ja ako Skye som na scéne len krátko. Len nedávno som urobila debutovú nahrávku."

Ale ľudia na vás zjavne nezabudli.

"To ma teší. Ale zároveň trochu znervózňuje, ako prijmú moje sólové pesničky, ktoré sú trochu iné než hudba Morcheeby."

Svoj prvý album pod vlastným menom ste nazvali Dávaj pozor, ako kráčaš. Bolo pre vás po odchode z Morcheeby dôležité prísť na to, akým smerom sa vydáte?

"Mind How You Go je fráza, ktorá sa v hovorovej angličtine často používa. Zdala sa mi veľmi symbolická, tak som ju použila."

Album vyšiel vo februári, keď ho dnes počúvate, zmenili by ste niečo?

"Jediné, čo by som spravila inak, je záver jednej skladby. Presnejšie dve slová. Ale inak som veľmi spokojná."

Pod skladbou Jamaica Days je podpísaný vychytený producent Daniel Lanois. Ako ste sa dali dokopy?

"To je jeden z bonusov sólovej kariéry. Keby som spievala v Morcheebe, asi by sme sa nikdy nestretli. Daniel je skvelý muzikant a nesmierne milý človek. Raz sme sa stretli a potom zistili, že spolupráca môže fungovať. Už máme pripravené dve ďalšie veci, ktoré považujem za veľmi dobré."

Zhodou okolností teraz sa úspešne darí aj Roisin Murphyovej tiež dlho spievala v známej kapele Moloko a vlani urobila vydarený sólový album.

"Nepoznáme sa osobne, ale práve jej veci ma utvrdili v tom, že to ide aj sólovo. "

Navyše jej dokonca tiež pomáhal iný vychytený producent Matthew Herbert.

"Matthew je tiež vynikajúci. Len Roisin pracuje viac s elektronikou, ja dávam prednosť tradičným nástrojom gitarám, bicím a klávesom."

Keď u nás bola súťaž SuperStar, jej budúca víťazka vyhrala jedno kolo so skladbou Morcheeby Rome Was Not Built In a Day.

"Vy žartujete! To myslíte vážne?"

Naozaj sa to stalo. Dokonca to dievča vtedy v tom kole zvíťazilo a postúpilo s pomerne veľkým? náskokom.

"Tú verziu by som veľmi chcela počuť. Rome Was Not Built In a Day je totiž jedna z mojich srdcových pesničiek z čias Morcheeby. Možno ju zahráme."

Takže budete hrať nielen veci z vášho albumu, ale aj skladby Morcheeby?

"Samozrejme. Strávila som v tej skupine osem vydarených rokov a do tých pesničiek vložila veľa zo seba. Sú do veľkej miery aj moje."

Zmenili ste v tých starších veciach aranžmány?

"Hrávame ich po svojom. Tak isto sa to, pochopiteľne, nedá a ani to nemá zmysel. Budú to tak trochu coververzie. Veď o chvíľu budete počuť."?

Silne pripomína herečku Halle Berry, určite však spieva lepšie ako ona.

SKYE EDWARDS (32) dlho pôsobila v známom britskom triu Morcheeba. Pred tromi rokmi jej však súrodenci Godfreyovci nečakane povedali, že už s ňou nerátajú. Vyrovnala sa s tým najlepším možným spôsobom nahrala vydarený sólový album. Cez víkend ho naživo predstavila na trenčianskej Pohode, kde sme sa s ňou krátko pred koncertom porozprávali.