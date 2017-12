Minulosť zlá, budúcnosť nie je

Raj hneď teraz (Paradise Now) j Holandsko/Izrael/Ne?mec?ko/Fran?cúzsko?2005 j 90 min j Scenár: Hany Abu-AssadBero Beyer, Pierre Hodgson j Réžia: Hany Abu-Assad j Kamera: Antoine Héberlé j Hrajú: Kais Nashef, Ali Suliman, Lubna Azabal, Amer Hlehel, Hiam A

18. júl 2006 o 11:00 KRISTÍNA KÚDELOVÁ

bbass j Premiéra v SR: 13. júla

Takmer nič sa nedeje v živote Saida a Khaleda. Všetko sú to len také letmé, obyčajné, nevýrazné okamihy. Rutinné pracovné fušky, podvečerné priateľské rozhovory na kopci nad mestom, jemné prejavy citovej náklonnosti.

Aj taká obyčajnosť by mohla by mohla byť krásna - lenže večerné sedenie pred televíznymi správami ju zakaždým znemožní. Said a Khaled žijú v okupovanom Nábuluse, všetky ich možnosti vymedzuje palestínsko-izraelský konflikt. Ani snívať sa neodvážia.

Ich každodennosť je dusná a aj keď sa zdá chvíľkami nehybná, tušiť za ňou drámu a tragédiu. A predsa prekvapí, až zamrazí, keď sa obaja začnú chystať na samovražedný útok v Tel Avive. Jeden deň im to oznámia, na druhý už nebudú žiť. Prijímajú to s chladom a pokojom, miernou radosťou. Na vysvetlenie programu akcie im treba pár minút. Reči sú zbytočné, lebo všetko je podmienené vyšším cieľom a odobrené vyššou mocou.

Hodiny plynú v striedmych dialógoch a striedmych obrazoch. Na čo myslia Said a Khaled, to si môžme len domýšľať ale podľa jas?ných náznakov, zašifrovaných v niekoľkých detailoch. Kým príde k zlomovému rozhodnutiu a zlomovému činu, sme už pri nich tak blízko, že cítime úzkosť, ktorú by mali prežívať oni. Áno, je jasné, že sú frustrovaní, ale nemôžu si to predsa len radšej rozmyslieť?

Príležitosť na to majú, ale potrebujú ju ešte vôbec? Ak by mal byť o Saidovom živote nakrútený film, bolo by to veľmi nudné kino, odznie v skoršej časti príbehu. A ak je pravda, že človek vidí pred smrťou svoj život ako na videu, potom sa už Khaled na to teší. V tom je medzi nimi jemný rozdiel, v tom je ich rozhodnutie dávno zakódované.

Smolou tohto filmu je, že ho môžu mnohí vnímať ako politický argument. Bola by to škoda. Jeho príbeh nie je o tragickom konflikte, ale o dvoch kamarátoch, ktorí nezažili ani jeho začiatok a nezažijú ani jeho koniec. Nevedia sa s tým vyrovnať, lebo nijaké východisko sa im nezdá dostatočne dobré. Ani to, čo sa im javí férové viac, ani to menej. Minulosť im prekáža a budúcnosť nemajú.

V tomto prípade je ich mikrosvet dôležitejší ako to, čo ich presahuje. Je vykreslený tak pozorne, reálne, brutálne a zároveň nežne, že sa dá bez problémov pochopiť.