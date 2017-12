Samuel L. Jackson prepožičal svoj hlas Bohu

18. júl 2006 o 9:00 SITA

BRATISLAVA 18. júla (SITA) - Hollywoodsky herec Samuel L. Jackson prepožičal svoj hlboký hlas priamo postave Boha v najnovšom spracovaní Biblie. Produkcia si vybrala práve jeho hlas pre jeho hĺbku a potrebný autoritatívny tón, ktorý sa k tejto postave skvele hodí. Na nahrávke Nového zákona sa okrem Jacksona podieľali i mnohí iní známi černošskí herci a hudobníci. "Samuel práve dokončil nahrávanie svojich partov z Nového zákona. Nové CD by sa malo do predaja dostať už v septembri. Od budúceho roka sa bude toto CD predávať spolu s knižnou verziu Biblie," povedal zdroj blízky z nahrávania pre denník The Daily Telegraph. "Objavia sa tu aj hlasy známych čiernych hercov, hudobníkov a športovcov. Samuelov hlas bol však pre úlohu Boha ako stvorený," dodal.