Hugh Grant sa zamiloval do golfu

18. júl 2006 o 13:00 SITA

BRATISLAVA 18. júla (SITA) - Britský herec Hugh Grant vyhlásil, že sa obáva, že jeho mladosť už skončila, keďže sa začal naplno venovať golfu. Herec známy z filmov ako Modrooký Mickey, Štyri svadby a jeden pohreb či Notting Hill, je totiž presvedčený, že práve jeho nové hobby je znakom, že konečne dospel. "S veľkou nevôľou musím priznať, že hrávam golf. Dostal som sa do toho štádia, keď to už nemožno skrývať. Znamená to, že som skutočne v strednom veku," povedal herec pre stránku Contactmusic.com. "Som jedným z tých tragických golfistov, čo majú veľa peňazí a žiadny talent. No zabíjam tým obrovské množstvo času. Golf beriem veľmi seriózne. To je prvý znak muža bez života," dodal. Medzi známymi osobnosťami golfu okrem iného holdujú i Halle Berry, Michael Douglas a Catherine Zeta-Jones.