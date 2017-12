Red Hot Chili Peppers predstavili nový singel

18. júl 2006 o 10:20 SITA

BRATISLAVA 18. júla (SITA) - Kalifornská kapela Red Hot Chili Peppers uviedla na trh druhý singel z aktuálneho dvojalbumu Stadium Arcadium. Nahrávka Tell Me Baby sa na pultoch amerických hudobných predajní objavila 17. júla vo dvoch verziách - s dvoma z desiatich piesní, ktoré sa nevošli na Stadium Arcadium. Jedna verzia obsahuje pieseň A Certain Someone a druhá Mercy Mercy. Videoklip k piesni Tell Me Baby v réžii Jonathana Daytona a Valerie Faris kapela uviedla s mesačným predstihom.