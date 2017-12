Thajské rockové hviezdy sa predstavia v New Yorku

18. júl 2006 o 14:00 SITA

BRATISLAVA 18. júla (SITA/AP) - Thajské rockové hviezdy koncom tohto mesiaca v New Yorku predstavia to najlepšie z domáceho rock'n'rollu, tradičných ľudových príbehov, umenia a tanca. Sek Loso, Noi Pru a skupina Modern Dog sa pod vedením umeleckého režiséra Rirkrita Tiravaniju predvedú v troch predstaveniach The Ramakien: A Rak Opera.

Ramakien je thajská verzia dvetisíc rokov starého juhoázijského eposu Rámajána. Vystúpenie sa zameria na časť eposu, v ktorej kráľ démonov Totsakan unesie princeznú Situ a kráľove vojská a opičia armáda boha Hanumana sa ju pokúšajú získať späť. Návštevníci tohto nezvyčajného divadla sa môžu tešiť aj na tradičný thajský tanec s maskami a orchester tradičných thajských nástrojov.

Rirkrit Tiravanija, ktorý v roku 2004 získal cenu Guggenheimovho múzea za prínos súčasnému umeniu, vystavoval v galériách po celom svete, vrátane newyorského Guggenheimovho múzea, londýnskej Serpentine Gallery, japonského Yokohama Museum a nórskej Oslo Kunsthalle.