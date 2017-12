Britský festival bude v Amerike

BRATISLAVA 18. júla (SITA/Reuters) - Skupiny Red Hot Chili Peppers a The Who budú headlinermi britskej verzie festivalu Virgin Festival, ktorý sa bude konať 23. septembra na dostihovej dráhe Pimlico Race ...

18. júl 2006 o 17:53 SITA

BRATISLAVA 18. júla (SITA/Reuters) - Skupiny Red Hot Chili Peppers a The Who budú headlinermi britskej verzie festivalu Virgin Festival, ktorý sa bude konať 23. septembra na dostihovej dráhe Pimlico Race Course v americkom meste Baltimore. Festival, ktorý organizuje spoločnosť Virgin Mobile, navštívi v septembri aj kanadské Toronto. Je to po prvýkrát, čo tento niekoľkoročný festival opustí Veľkú Britániu.

V Baltimore sa predstavia aj hviezdy ako Killers, Scissor Sisters, DJ Tiesto a mnohí iní. Kapacita festivalu je 60 tisíc ľudí. "Chcem, aby to bol pre kapely najprestížnejší festival na akom môžu vystupovať," povedal producent podujatia Seth Hurwitz pre billboard.com.