Michelle Pfeiffer bude hrať vo filme Lak na vlasy

BRATISLAVA 18. júla (SITA/Reuters) - Michelle Pfeiffer si pravdepodobne zahrá v najnovšej verzii filmového spracovania broadwayského muzikálu Lak na vlasy (Hairspray). V súčasnosti herečka údajne rokuje ...

18. júl 2006 o 17:00 SITA

BRATISLAVA 18. júla (SITA/Reuters) - Michelle Pfeiffer si pravdepodobne zahrá v najnovšej verzii filmového spracovania broadwayského muzikálu Lak na vlasy (Hairspray). V súčasnosti herečka údajne rokuje o tomto projekte so spoločnosťou New Line Cinema. Vo filme by si Pfeiffer mala zahrať s Johnom Travoltom a Queen Latifah. Film vychádza z komédie Johna Waltersa z roku 1988 o tínedžeroch posadnutých televíznou tanečnou show. Pfeiffer si vo filme zahrá darebáčku Velmu von Tussel, ktorú v originálnej verzii stvárnila Deborah Harry.

Pre Pfeiffer, ktorá bola nominovaná na Oscara, nie je spievanie na plátne ničím novým. Zahrala si už aj vo filme Pomáda 2, kde odspievala pesničku The Fabulous Baker Boys. Film by sa mal začať nakrúcať v septembri v kanadskom Toronte, po tom ako padli plány na nakrúcanie v Baltimore, kde sa príbeh v skutočnosti odohráva. Film by sa mal dostať do kín v decembri 2007.