Divadlá cestujú po festivaloch

Kým sa v septembri otvoria brány medzinárodného festivalu Divadelná Nitra, "vyvetrajú" svoje predstavenia počas prázdnin slovenské divadlá na iných festivaloch. Niekoľko pozvaní vo vrecku má bratislavská Astorka, košické Štátne divadlo aj Divadlo Andreja

19. júl 2006 o 10:17 ZUZANA KOMÁROVÁ

Bagara v Nitre.

"Festival v Cividale del Fruili patrí medzi tie väčšie európske. Je to pre nás česť, pretože iný slovenský súbor tam okrem nás nevy?stúpi," teší sa režisérka predstavenia norway.today Vladislava Fekete. Tento príbeh na divadelné dosky posunula skutočná udalosť, pri ktorej si na internetovom chate dvaja mladí ľudia naplánovali spoločnú samovraždu.

"Veľmi sa teším na festivalové publikum, pretože je to hra určená tínedžerskému až vysokoškolskému divákovi. Kuriózne môžu vyznieť naše kostýmy, ktorým nechýbajú šály, čiapky a rukavice. Dej je totiž situovaný do Nórska a som zvedavá, ako to bude v lete vyzerať," smeje sa Zuzana Moravcová.

Norway.today je podľa Juraja Hrčku zaujímavé najmä scénou. Dopĺňa ju projekcia a festivalové účinkovanie si s týmto titulom vyskúšali už v Ľubľane. Cividale si zasa v minulosti vyskúšali niektorí ďalší nitrianski herci. "Pani Adela Gáborová nám povedala, že je tam krásne námestie a architektúra. More bude vzdialené tridsať kilometrov, takže festival berieme ako oddych," teší sa Hrčka.

Všetky tri súbory Štátneho divadla v Košiciach trávia leto na cestách. Opera účinkovala v Šoproni, Balet celé dva mesiace vystupuje na pražskej Křížikovej fontáne a Činohra sa predstaví v Srbsku. "V Báčskom Petrovci je to prehliadka pre dolnozemských Slovákov. Vlani tam zo Slovenska boli Martinčania. Podujatie je to však celkom veľkolepé, uvedieme až tri hry," vysvetľuje šéf Činohry Jozef Úradník.

Pozvanie tancovať na Křížikovej fontáne chápe šéf košického Baletu Ondrej Šoth ako medzinárodné účinkovanie, pretože v hľadisku je väčšinou zahraničné publikum. "Je to náročné, je tam veľa vody, vystupujeme aj keď prší. Ťažšie podmienky nás však zoceľujú." Labutie jazero, Carmen a Rómeo a Júlia ožívajú o desiatej v noci spolu s fontánovými tryskami.

Bratislavská Astorka vycestuje do Luhačovíc s Tichým domom, Odchody vlakov uvedie na Kremnických gagoch a Na koho to slovo padne uvidia diváci v bieloruskom Breste.