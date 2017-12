Oppenheimove záchody sú hviezdou pražského festivalu

V Prahe azda nenájdete pulzujúcejšie miesto než Václavské námestie. Miesto, ktoré toho zažilo dosť. Revolúcie utíchli, ale Václav tróni ďalej na koni. Nehybnosť historickej sochy oživujú už druhý rok ďalšie sochy. Novšie, sviežejšie, aktuálne, provokujúc

ejšie. Už minulé leto tu ponáhľajúcich sa Pražanov aj turistov prekvapovali rôzne sochy a objekty. Veľkých rozmerov, musia byť viditeľné, veď sú súčasťou výstavy, ktorá má názov Sculpture Grande.

Dnes večer o 18. hodine sa Medzinárodný festival sôch na Václavskom námestí začne síce príhovorom primátora Pavla Béma, no dráždivejšia bude nepochybne performance White cubic. Na úvod veľkolepého projektu ju pripravila Darina Alsterová.

White cubic je projekt v bielej kocke s rozmermi 3 x 3 x 3 metre a za jej sklami bude Alsterová žiť. Lenže to je len začiatok, lebo projekt sa hrá s princípom reality šou. Takže "mobilní" okoloidúci môžu s umelkyňou pomocou sms komunikovať. "Je to o ceste do podvedomia. Kocka je portál do mojej hlavy," hovorí autorka projektu na internetom serveri www.partypeople.cz. V kocke sa bude sústreďovať na tému dvojníka. Ako inšpirácia je poslúži film V koži Johna Malkovicha, Večný svit nepoškvrnenej mysle a obraz Fridy Kahlo.

Tým dnešný program bude len štartovať, po ňom sa na Můstku rozložia vídžejské performance a v neskorších hodinách zas "Nočná galéria mesta".

Totálnym highlightom festivalu sôch je dielo jedného z najplyvnejších súčasných umelcov, Američana Dennisa Oppenheima, nazvané Aerial Water Closets Vzdušné záchody, vysoké takmer 5 metrov. Kurátorkou tohto diela je Španielka Pilar Ribal, ktorá sa kurátorsky zhostila aj Bienále v Benátkach. Asi nebude náhoda, že najviac sôch tento rok pochádza zo Španielska.

Najväčšiu sochu sem však prinesie Nemec Herbert Hamak. Teda, neprinesie, pretože za sochu prerobí fasádu Národného múzea v hornej časti námestia. Zastúpenie bude mať Slovensko - socha Luba Mikleho bude najvyšším objektom. Umiestni tu jedenásťmetrovú katedrálu poskladanú z autobusov Karosa.

Zo slovenskej tvorby tu bude ešte dielo Richarda Senešiho "Tsunami", ktorý tu v septembri predstaví 24-hodinový projekt Tsunami. Inštalácia evokuje divákom ilúziu valiacej sa vody a silu prírody. Organizátori ho označujú za najviditeľnejší objekt.

Projekt organizovaný Gallery Art Factory na Václavskom námestí a v ulici Na Příkopech bude v uliciach do 30. októbra. Aj jesenní návštevníci Prahy teda môžu občerstvenie v MacDonalde a nákup v Zare absolvovať kultúrne. Alebo ho aj vynechať.

JANA KADLECOVÁ