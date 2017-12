Salma Hayek bude produkovať komediálnu verziu známej telenovely

19. júl 2006 o 12:50 SITA

BRATISLAVA 19. júla (SITA/AP) - Známa hollywoodska herečka Salma Hayek začínala svoju hereckú kariéru v mexických telenovelách. Po mnohých úspechoch na striebornom plátne, medzi ktorými nechýbala ani nominácia na Oscara, sa táto 39-ročná herečka rozhodla, že sa vráti ku svojim hereckým začiatkom a pre televíziu ABC nakrúti komediálnu telenovelu. Hayek je jednou zo šiestich producentov seriálu Ugly Betty, ktorý televízna spoločnosť ABC uvedie 22. septembra. Hlavnú postavu škaredej Betty, mladej dievčiny z newyorskej štvrte Queens, ktorá pracuje ako asistentka vydavateľ módneho časopisu, stvárni herečka America Ferrera. "Bude to sarkastické. O komkoľvek, kto nie je super štíhly a skutočne vysoký, si niektorí ľudia môžu myslieť, že je škaredý. My si z toho budeme strieľať. Skutočne si nemyslíme, že je škaredá," povedala Hayek.

Nový americký seriál bude nadľahčene nakrútený na motívy kolumbijskej telenovely Yo Soy Betty La Fea (Škaredá Betty), ktorý sa vysielal aj na Slovensku. Táto telenovela zaznamenala obrovský úspech v španielskych televíziách po celých USA. "Myslím, že americké publikum po niečom takomto naozaj prahne a bude to skutočne milovať. Latinskoamerická komunita sa o to začala veľmi živo zaujímať. Myslím, že tejto Betty nebudú mať nikdy dosť," dodala. Mladá, iba 22-ročná Ferrera, ktorá sa preslávila vďaka filmu Real Women Have Curves (2002), si myslí, že Betty reprezentuje skutočné ženy. "Netušila som, aká som tučná, kým som nezačala hrať. No vo vnútri to tak necítim. Zdá sa, ako by úlohy, ktoré naozaj niečo znamenajú, boli zlé a nikto ich nechcel," dodala.