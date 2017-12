Liverpoolska štvorica ožila na fotografiách

Výstavu fotografií skupiny Beatles sprístupnili v londýnskej National Portrait Gallery. Súčasťou expozície sú aj práce niekdajšieho dvorného fotografa skupiny, rodáka z Banskej Štiavnice Deža Hoffmanna (1912 - 1986).

20. júl 2006 o 9:00

Na výstave o Beatles nechýbajú ani snímky slovenského rodáka Deža Hoffmanna.



Na výstave, ktorá je aj akýmsi zrkadlom dejín britskej fotografie, nechýbajú napríklad slávne zábery Angusa McBeana The Beatles On The Balcony. Prvá verzia vznikla v roku 1963 a objavila sa na americkej mutácii albumu Please, Please Me. Keďže sa skupine až tak nepáčila, fotograf pripravil aj druhý variant, ktorý zachytáva Beatles na balkóne sídla spoločnosti EMI v Londýne a ktorý sa stal jednou z najslávnejších fotografií liverpoolskej štvorice vôbec.

S týmto záberom bol aj autor taký spokojný, že o šesť rokov na rovnakom mieste nafotil kapelu znova. Rozdiel medzi oboma zábermi bol však až prekvapujúco priepastný. Niekdajší mladíci sa na sklonku 60. rokov javili ako už trochu unavení a predčasne zostarnutí muži.

Prvý zo spomínaných záberov sa po rozpade Beatles objavil na tzv. červenom dvojalbume ich najväčších hitov z rokov 1962 - 1966 a druhý na tzv. modrom dvojalbume megahitov z obdobia 1967 - 1970.

Nespornou zaujímavosťou expozície je snímka Harryho Hammonda z roku 1963, ktorá vďaka zobrazeniu populárnej štvorice v sakách bez golierov spôsobila menšiu revolúciu v oblasti módy. Z rovnakého roku pochádzajú aj oficiálne fotografie Deža Hoffmanna, pred ktorého objektívom pózovali aj ďalšie veličiny šoubiznisu vrátane Louisa Armstronga, Marlona Branda, Charlesa Chaplina, Jimiho Hendrixa, Marilyn Monroe či sira Laurenca Oliviera, ale aj formácie Hollies, Kinks, Rolling Stones či Shadows.

Zostavovatelia výstavy nezabudli ani na fotografiu Beatles, ktorí prechádzajú cez "zebru" pred štúdiom Abbey Road v Londýne. Na skvelú snímku mal v máji 2006 zosnulý autor Iain MacMillan, mimochodom, iba 10 minút, pretože inak by bolo jej vytvorenie spojené s dopravnými obmedzeniami. Notoricky známa fotografia sa objavila na obale albumu Abbey Road (1969).

Súčasťou expozície sú aj snímky z muzicírovania Beatles v Cavern Clube, v ktorom kedysi začínali, z ich prechádzok s fanúšikmi v Liverpoole i v Paríži, ako aj fotografie ich slávnej "vankúšovej" bitky z apartmánu Hotela George V. z roku 1965.

Za raritu možno označiť ďalšiu snímku z roku 1965, na ktorej Robert Whitaker zvečnil Johna Lennona, jeho prvú manželku Cynthiu a syna Juliana, parodujúcich kráľovskú rodinu.

Pri obale jedného z najlepších albumov všetkých čias Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band (1967) sú vystavené aj ďalšie zábery, na ktorých Michael Cooper zachytil pri príprave podkladov na spomínanú koláž mierne uvoľnených členov Beatles.

Jeden z najväčších fotokronikárov svojho času Philip Townsend zachytil Beatles pred meditačným centrom jogína Maharišiho Maheša v auguste 1968. Pozoruhodné sú však aj momentky, ktorých autorkou je Linda Eastmanová, neskoršia manželka Paula McCartneyho. (tasr)