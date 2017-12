Vzťah Madonny a Guya Ritchieho je opäť v poriadku

BRATISLAVA 20. júla (SITA) - Po dlhotrvajúcich sporoch v manželstve americkej speváčky Madonny a britského režiséra Guya Ritchieho zavládlo prímerie a pár dokonca uvažuje o tom, že by si adoptoval dieťa.

20. júl 2006 o 15:07 SITA

Guyov otec John Ritchie spôsobil začiatkom roka veľký rozruch, keď médiám prezradil, že vo vzťahu hviezdneho páru to škrípe. Prednedávnom však potvrdil, že všetko je v najlepšom poriadku a manželia spolu opäť začali dobre vychádzať. "Ich manželstvo je opäť v poriadku. Viem, že Madonna teraz býva doma iba zriedka a Guy je doma sám s deťmi. Už sa s tým vyrovnal, pretože tak to jednoucho ešte nejaký čas bude. Vie, že jeho manželka iba pracuje," povedal režisérov otec pre týždenník In Touch. "Milujem svoje vnúčatá a nič by ma nepotešilo viac, ako keby si adoptovali ďalšie. Som si istý, že Rocco a Lourdes by ďalšieho súrodenca iba privítali," dodal.