Anne Heche si v novom seriáli zahrá manželskú poradkyňu

20. júl 2006 o 11:02 SITA

BRATISLAVA 20. júla (SITA/AP) - Hollywoodska herečka Anne Heche sa okrem svojich filmových úloh zapísala do povedomia verejnosti i búrlivým súkromným životom. Predtým, než sa vydala a mala dieťa, totiž chodila s komikom Stevom Martinom a v médiách sa dlho rozoberal jej rozchod s komičkou Ellen DeGeneres. Aj vďaka takýmto turbulenciám jej zrejme veľmi dobre sadne úloha v novom dramatickom seriáli Men in Trees spoločnosti ABC, ktorý sa na televíznych obrazovkách objaví 22. septembra. Heche v ňom bude stvárňovať manželskú poradkyňu, ktorá sa rozhodne usadiť na Aljaške. "Urobila som veľké množstvo chýb. Ale tam, kde momentálne som, je mi veľmi dobre," povedala 37-ročná herečka na letnom stretnutí Asociácie televíznych kritikov. "Som ten typ človeka, ktorý sa snaží poučiť od každého, koho stretne." Heche práca na seriáloch nie je veľmi cudzia, objavila sa totiž v niekoľkých epizódach seriálov ako Nip/Tuck, Everwood a Ally McBealová. "Je to tá najlepšia práca na svete a tento projekt som pripravovala už päť rokov. Spolu s mojou rodinou sme presvedčení, že je to najlepšie, čo môžem v živote urobiť, a práve sa to deje," dodala.