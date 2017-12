Mafiánske Historky pokračujú

(Bratislava, 20. júl 2006) - Po naozaj mimoriadnom diváckom a komerčnom úspechu inscenácie Mafiánske historky (English is Easy, Csaba is dead) sa žiada jej pokračovanie. Po úspešnej jednotke uvádzame druhý diel: Mafiánske historky II, Miki má narodeniny. Komédia o slovenskej mafii, ktorá pobaví najmä vyznávačov čistého nepolitického humoru, ponúka divákom relax a sľubuje hodinu a pol osviežujúcej a očisťujúcej zábavy.





Názov predstavenia:

Mafiánske historky II, Miki má narodeniny

Autor:

Život sám

Réžia:

Karol Vosátko & kolektív



Ide o komédiu, ktorá je voľným pokračovaním obľúbeného a kultového predstavenia Mafiánske Historky (English is Easy, Csaba is dead). Detailne odpozorované typy ľudí, ktorí obchodujú viac s pištoľou ako s rozumom, však v bezpečí divadelnej sály vzbudzujú smiech. Ich myšlienkové pochody, spôsob uvažovania a riešenia rôznych situácií sú, pokiaľ nejde o krk, naozaj veľmi komické: stretnutie jemného, vychovaného učiteľa uznávajúceho všetky morálne princípy a ľudí zo sveta, kde žiadna morálka neplatí a počíta sa iba hrubá sila a peniaze, prináša množstvo gagov a zábavných situácií. Autori si odvážnym spôsobom uťahujú z ostrých chlapcov z podsvetia. Predstavenie Mafiánske historky 2, Miki má narodeniny, však nie je vymyslené - je to, žiaľ, naša dnešná realita a prináša nám to život sám. Tým, že jazyk podsvetia je nevyberaný, sa toto predstavenie stalo nevhodným pre osoby mladšie ako osemnásť rokov! V Bratislave sa stalo najpredávaňejším, ba priam až kultovým predstavením, rozosmievajúcim všetky vrstvy obyvateľstva.



Krátko z obsahu: „Šéf skupiny Miki, toho času vo väzení, avizuje svoj návrat domov. Táto udalosť roztočí kolotoč neuveriteľných udalostí súvisiacich s Mikiho návratom. Všetci sú si totiž vedomí, že premrhali majetok svojho šéfa a tak sa rozhodnú pitoreskným spôsobom pripraviť Mikiho oslavu narodenín...



“ Druhé pokračovanie Mafiánskych historiek je obohatené o brilantné tanečné výstupy Petra Batthyányho a Martina Vaneka, ako aj zlatý klinec celého predstavenia – „tancujúce prekvapenie.“ Humorné situácie sú prekrývané trpkými scénami po odhalení, ako rodina nakladala so šéfovým majetkom. Ako sa oslavu podarí pripraviť a či sa Miki naozaj vráti domov, uvidíte až vtedy, keď príjmete naše pozvanie na toto štýlové predstavenie. O nečakaný záver sa postará divákmi obľúbený a nezameniteľný člen rodiny - Edo Štartér.



Obsadenie: Peter Sklár, Martin Vanek, Igor Adamec, Peter Batthyány, Ivan Macho

Všetky ostatné informácie o termínoch predstavení sú k dizpozícii na internetovej stránke www.virtuepromotion.sk