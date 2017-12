Sinéad O´Connor zrušila pražský koncert

20. júl 2006 o 16:00 SITA

BRATISLAVA 20. júla (SITA) - Svetoznáma írska speváčka Sinéad O´Connor zrušila svoje sobotňajšie vystúpenie na pražskom festivale Music In The Park. Dôvodom sú zdravotné problémy. Podľa internetového portálu www.idnes.cz, nie je známe, či súvisia s jej tehotenstvom. Štvrtého potomka by mala Sinéad priviesť na svet až okolo Vianoc. V piatok 8. decembra oslávi aj okrúhle štyridsiate narodeniny.

Na novom pražskom festivale mala byť Sinéad O´Connor najväčším lákadlom. Na hudobnom nebi sa preslávila pred takmer dvadsiatimi rokmi už svojím debutom The Lion And The Cobra (1987). V Prahe mala predstaviť skladby z reggae albumu Throw Down Your Arms (2005), ktorý nahrala na Jamajke v produkcii legendárnej reggae dvojice Sly & Robbie. Keďže Sinéad O´Connor bola len jednou z mnohých účinkujúcich, organizátori vstupné vracať nebudú. Podľa Venduly Hybšovej z usporiadateľskej agentúry InnerVision za ňu hľadajú náhradu.