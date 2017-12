Skupina Depeche Mode zrušila koncert v Lisabone

LISABON 21. júla (SITA/AFP) - Britská skupina Depeche Mode zrušila koncert, ktorý sa mal konať 28. júla v portugalskej metropole. Dôvodom je nízky počet predaných lístkov, uviedli vo štvrtok organizátori.

21. júl 2006 o 9:30 SITA

Len niečo vyše 10 000 lístkov si doteraz zakúpili priaznivci tejto legendárnej britskej formácie na koncert v Lisabone, zatiaľ čo miestny štadión Alvalade má kapacitu až 50 000 miest. Depeche Mode, známa svojimi hitmi People are People alebo Master and Servant, vypredala vo februári svoj predchádzajúci koncert v Lisabone v priestoroch Atlantic Pavilion s kapacitou 15 000 miest. Skupina predpokladá, že počas jej svetového turné 2005-6 pri príležitosti najnovšieho albumu Playing The Angel, ktoré ukončí koncom roka, si ju vypočuje 2,5 milióna fanúšikov v 31 krajinách. Kapela vznikla v roku 1980 a odvtedy predala vyše 72 miliónov albumov.