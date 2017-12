VIEDEŇ

HUDBA - ROCK, POP,

21. júl 2006 o 0:00

Netradičná inštalácia v MuseumsQuartieri

Do nedele 23. júla 2006 si návštevníci nádvoria Fürstenhof muzeálneho komplexu MuseumsQuartier môžu pozrieť obrovskú vodnú kocku, cez ktorú sa dá aj prejsť. Bočná stena kocky je nahradená prúdom vodnej clony. Vo vnútri kocky vzniká fascinujúca atmosféra, podobná interiéru jaskyne za vodopádom. Večer sa kocka zahalí do rozličných farieb. Autormi inštalácie sú Richard Fürstner a Markus Zahradnik. Okolie inštalácie so zelenou plochou 120 m2 láka návštevníkov na relax pod šírim nebom a ponúka rôzne sprievodné akcie. Okrem hudobnej produkcie sa tu konajú aj workshopy pre deti. V nedeľu dopoludnia je pre deti pripravená vodná rely pod názvom Prípad pre vodného detektíva. V pondelok večer o 19.00 bude vodná kocka v rámci aukcie vydražená.



JAZZ A ETNO

Floridita, Johanesgasse 3

24. 7. Concierto en Vivo La Ley una sonora o 22.00

Flex, Donaukanal/Schotternring

24. 7. Dub Club o 23.00

25. 7. Crazy The electronic Tuesday o 22.30

26. 7. London Calling. The return of the Underground Rock o 23.00

27. 7. Beat it o 23.00

Jazzland, Franz-Josefs-Kai 29

21. 7. Riverside Stompers o 21.00

22. 7. Original Storyville Jazzband o 21.00

Joe Zawinul's Birdland, Hotel Hilton Vienna

21. 7. Big John & Soul Society 20.00

22. 7. Jason Moran o 20.00

25. 7. - 18. 8. Open Stage for Kons Cats o 20.00

LETNÉ DIVADLÁ

A KABARET

Letztes Erfreuliches Operntheater, Baumannstrasse 2

do 22. 7. Súboj pohlaví od My Fair Lady po Annie get your gun, st - so o 20.00

Wiener Lustspielhaus, Am Hof

do 26. 7. Viedenský sen noci svätojánskej o 20.00

Komödie am Kai, Franz-Josefs-Kai

do 31. 8. L. Gersche: Motýle sú slobodné, ut - so o 20.15

VYBRANÉ VÝSTAVY

Židovské múzeum mesta Viedeň, Dorotheergasse 11

do 17. 9. Lorenzo da Ponte

Kunsthalle Wien, Museumsplatz 1

do 17. 9. Leto lásky

Albertina, Albertinaplatz 1

do 20. 9. Mozart. Experiment osvietenstva

Kunst Haus Wien, Untere Weissgerberstrasse 13

do 1. 10. HR Giger

Leopoldovo múzeum, Museumsplatz 1

do 2. 10. Telo, tvar a duša

Múzeum Sigmunda Freuda, Bergasse 19

do 5. 11. Gauč: od myslenia v ľahu

Hermesova vila - Wien Museum, Lainzer Tiergarten

do 7. 1. 2007 Viedenské portréty

Centrum architektúry, Museumsplatz 1

do 31. 12. 2008 a-prehliadka. Rakúska architektúra 20. a 21. storočia