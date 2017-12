Sinead O'Connor je hviezdou festivalu Music In The Park

Svetová hviezda z prelomu 80. a 90. rokov, írska speváčka Sinead O'Connor bude hlavným lákadlom nového festivalu Music In The Park. Sinead sa presadila svojím debutovým albumom The Lion And The Cobra, ktorým dokázala, že suverénne zvláda žánrové rozpätie medzi punkom, hip-hopom a írskou tradičnou hudbou. Nový festival je pokusom o založenie novej medzinárodnej letnej prehliadky. Zúčastnia sa na ňom okrem Sinead O'Connor viacerí známi hostia ako Blind Boys of Alabama, James "Blood" Ulmer a Maceo Parker. (ani)

Music In The Park - sobota 22. júl, Music In The Park, Stromovka, Holešovice, od 10.00. foto - show.idnes.cz