Písařík vystavuje svoj ohnivý kvet

Peter Písařík (1969) je neprehliadnuteľnou postavou súčasnej výtvarnej scény. V rokoch 1987 - 1994 študoval na AVU v ateliéri Stanislava Kolíbala. Jeho kvetina s ohnivými lupeňmi na krehkej stonke balancuje v nepohybe fixovaného tela. Je nežná, zložená z predmetov, ktorým bola ich krehkosť odobraná z funkcií. Stavebným materiálom objektu môže byť čokoľvek, čo je schopné vstúpiť do iskrivého dialógu definujúci autorov zámer. Ponúkaná hra predpokladá participáciu diváka ako spoluhráča. Dielo s asociačne nepreťaženou metaforikou je výrazom tvorivej vitality autora, ktorého objekty vždy determinujú priestory, do ktorých vstupujú. Ako východzie poloprodukty zušľachtené autorskou kreatívnou reakciou na mieste sú úzko viazané k priestoru prezentácie. Petr Písařík: Květina - Moravská galéria v Brne, Husova 18. Výstava potrvá do konca augusta. (ani)

foto - archív Moravskej galérie v Brne