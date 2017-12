The Irish Dance Experience je pravou tanečnou lahôdkou

V tanečnom predstavení The Irish Dance Experience sa spája tradičná írska stepárska škola s podmanivou národnou hudbou. Tanečné choreografie a hudobné zložky hlavných protagonistov, súrodencov Catheriny a Michela Patricka Gallagherovcov sú veľmi prirodzené a lyrické. Už aj slávne sólo z produkcie súrodencov Gallagherovcov predznamenáva kvalitu a krásu predstavenia. V skupine nájdete aj iných slávnych stepárov a tanečníkov, ktorí získali ocenenia v rodnom Írsku. Hudobno-tanečná šou je pre mnohých priaznivcov tejto írskej formácie mimoriadnym kultúrnym zážitkom v rámci budapeštianskeho Kultúrneho leta. (kimr)

The Irish Dance Experience - nedeľa 23. júl, Amfiteáter na Margitinom ostrove (Margitszigeti Szabadtéri Színpad), o 20.30.

Foto - www.kulturinfo.hu