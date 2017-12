Colin Farrell sa podľa vlastných slov zmenil

21. júl 2006 o 12:10 SITA

BRATISLAVA 21. júla (SITA) - Írsky herec Colin Farrell vyhlásil, že sa úplne zmenil a jeho divoké obdobie je definitívne za ním. "Našiel som nový význam života a vďaku," povedal Farrell, ktorý sa prednedávnom dostal zo závislosti od alkoholu a liekov tíšiacich bolesť, ktorá ho dohnala až k odvykacej kúre. Ako ďalej povedal, za túto zmenu vďačí najmä synovi Jamesovi. "Chcem vidieť môjho syna rásť, byť jeho kamarátom i otcom a byť stále pri ňom. On je najväčšia priorita v mojom živote," uviedol herec známy z filmov ako Minority Report, Telefónna búdka či Alexander Veľký. Na margo svojej odvykacej kúry dodal: "Dostalo ma to. Trvalo to dlho, ale našťastie som si to uvedomil. Už pol roka som nevypil ani kvapku alkoholu."