Timberlake sa do Spears zaľúbil na prvý pohľad

BRATISLAVA 21. júla (SITA/AP) - Aj napriek tomu, že sa spevák Justin Timberlake so svojou bývalou priateľkou Britney Spears nerozpráva, tvrdí, že ju stále podporuje. "Prajem jej len to najlepšie, najmä ...

21. júl 2006 o 14:00 SITA

BRATISLAVA 21. júla (SITA/AP) - Aj napriek tomu, že sa spevák Justin Timberlake so svojou bývalou priateľkou Britney Spears nerozpráva, tvrdí, že ju stále podporuje. "Prajem jej len to najlepšie, najmä aby bola šťastná," povedal pre časopis GQ. "Na niekoho ako je ona sa nedá zabudnúť," dodal. Dvadsaťpäťročný Timberlake tvrdí, že sa do Spears zaľúbil na prvý pohľad. "Bol som do nej zbláznený od prvého momentu, ako som ju uvidel," povedal. Pár sa rozišiel v roku 2002. V porovnaní s jeho súčasnou 33-ročnou priateľkou Cameron Diaz si dnes Timberlake na toto obdobie spomína ako na stredoškolský vzťah.