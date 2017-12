Frontman kapely Limp Bizkit sa bude ženiť

21. júl 2006 o 17:30 SITA

BRATISLAVA 21. júla (SITA) - Frontman skupiny Limp Bizkit Fred Durst priznal, že požiadal o ruku svoju priateľku Kristu Salvatore, s ktorou sa zoznámil tento rok počas osláv Memorial Day v americkom meste Providence. "Stretol som úžasné dievča. Volá sa Krista a je z Rhode Island. Požiadal som ju o ruku a ona súhlasila. Som rád, že sme sa zasnúbili a chceme sa vziať," napísal do svojho blogu na myspace.com. Tento 35-ročný spevák, ktorý v súčasnosti režíruje svoj prvý film The Education of Charlie Banks, potvrdil, že chcel oznámiť túto výbornú správu ešte pred tým, ako sa začnú šíriť reči. "Je to pre mňa niečo úžasné. Milujem život," povedal Durst. Dátum ani miesto svadby zatiaľ neboli potvrdené.

Toto bude spevákove druhé manželstvo. Prvýkrát bol ženatý s Rachel Tergesen, s ktorou má aj 15-ročnú dcéru Adrianu. Rocker má aj 5-ročného syna z predchádzajúceho vzťahu. Durst si užil niekoľko flirtov s krásnymi ženami. V roku 2003 tvrdil, že zviedol Britney Spears, čo však ona poprela. Taktiež bol spájaný s Paris Hilton a Christinou Aguilera. Spevák tiež uviedol, že keď skončí nakrúcanie filmu, kapela Limp Bizkit sa vráti do štúdia a začne nahrávať nový materiál.