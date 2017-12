A. Langerová chystá nový album

BRATISLAVA 21. júla (SITA) - Úspešná česká speváčka Aneta Langerová zožala na Slovensku veľký úspech a cíti sa tu veľmi dobre. A to aj napriek tomu, že u nás v lete odohrá iba dva koncerty. Sú však predzvesťou ...

21. júl 2006 o 16:50 SITA

BRATISLAVA 21. júla (SITA) - Úspešná česká speváčka Aneta Langerová zožala na Slovensku veľký úspech a cíti sa tu veľmi dobre. A to aj napriek tomu, že u nás v lete odohrá iba dva koncerty. Sú však predzvesťou jej nového albumu, ktorý pripravuje s rôznymi hudobníkmi a svojou kapelou. "Mám na to čas, pokoj a mám okolo seba tých správnych ľudí," povedala pre agentúru SITA Aneta. V Čechách aj na Slovensku koncertuje v súčasnosti málo a len pre radosť, aby nedostala "absťák", pretože vystupovanie berie ako svoj zvyk a návyk.

Piesne aj s textami si Aneta na nový album skladá sama. "Zatiaľ sa z toho rysujú celkom zaujímavé veci," uviedla. Na druhý album si už môže dovoliť robiť hudbu, ktorá sa jej páči, lebo nie je viazaná žiadnymi zmluvami. Album má byť od jej debutu značne odlišný, pričom ráta s rôznymi reakciami a dokonca by jej nevadil ani pád.

Letné festivaly lákajú Anetu aj ako fanúšičku. Veľmi obľubuje festival Rock for People. I keď ju na ňom ľudia spoznávali, len ju pozdravili, usmiali sa a išli ďalej. Oceňuje, že rešpektujú jej osobnú zónu, súkromie a nechajú ju vychutnávať si koncerty. Ako povedala, teší sa, že si obľúbi aj nejaký slovenský festival. Rada spomína tiež na Benátsku noc na Malej skále, kde prežila neuveriteľnú atmosféru. "Je to jedno z mála miest, kde som sa cítila pocitovo na vrchole," prezradila Aneta. Na koncertoch je za živé hranie a to jej v televízii zväčša neumožňujú. Preto dúfa, že niektorých ľudí vytiahla spred televíznej obrazovky. Bulváru sa vraj vyhýba tak, že nechodí na večierky, kde sa stretávajú ľudia zo šoubiznisu. "Nie je to nič pre mňa a asi ani nikdy nebude," povedala. Aj keď sa niečo bulvárne o nej objaví, nereaguje na to. Myslí si, že nemá cenu robiť takýmto médiám reklamu.

Aneta Langerová sa počas leta predstaví slovenským fanúšikom na dvoch festivaloch. Ako headliner vystúpi v piatok 28. júla na festivale Senec Fest a v auguste na Okey lete.