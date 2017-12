CD

nové CD na trhu

24. júl 2006 o 9:00

John McLaughlin - Industrial Zen

Universal Music

Beatles sa zamýšľali, čo budú robiť, keď budú mať 64. Britský gitarový mág John McLaughlin 64 rokov má a opäť vydal skvelý album. Od roku 2000, keď sa naposledy systematicky venoval elektrickému džezu, McLaughlin len inicioval znovuzrodenie legendárnej etnodžezovej skupiny Shakti a vydal jeden akustický album. Takže po šiestich rokoch sa môžeme potešiť z pravého fusionového prívalu. Zostavy (na albume je ich niekoľko) nešetria tónmi a zvukovo je album pestrý (McLaughlin husto využíva gitarový syntetizátor), ale témy sú mimoriadne priateľské a absolútne sa v nich nezrkadlí nejaká kríza žánru.

McLaughlin je skrátka vo veľkej forme a túto platňu musia mať všetci, čo ho majú radi. Vypisovať, kto sa zúčastnil na nahrávaní, nemá význam - čo meno, to megapojem.

The Very Best of Tom Scott

Verve Music Group / Universal

Saxofonista Tom Scott bol jeden z tých, čo spoluvytvárali zvuk (hlavne inštrumentálneho) pop jazzu 70. a 80. rokov, bohato prešpikovaného soulom a funkom. V čase svojej najväčšej slávy nahral so svojou skupinou L. A. Express alebo pod svojím menom množstvo albumov. Nahrával aj s Joni Mitchellovou, Georgeom Harrisonom a množstvom ďalších hviezd. Po tridsiatich rokoch hviezdnej kariéry sa stiahol do ústrania a teraz žije v chate dve hodiny cesty od Los Angeles. Spomienkou na zlaté časy pop jazzu je tento výber. Ktovie, prečo zachytáva iba nahrávky z konca 80. a 90. rokov. Trochu škoda, ale neprekáža, máme tu album na letné party, do auta, alebo len tak. Na počúvanie aj do peknej kulisy. Pekná príjemná hudba starej školy.

Universal Funk - Mirrors

April Records / distr. Wegart

Neviem, či je v Európe momentálne hudobne zaujímavejšia krajina ako Dánsko. Pôsobí tu množstvo hudobníkov a formácií rôznych žánrov a ich činnosť zaznamenáva niekoľko vydavateľstiev. Skupina Universal Funk debutovala v roku 2001 mimoriadnym albumom One, v ktorom bolo počuť breakbeaty v rámci aktuálneho nujazzového zvuku. Minulý rok vyšiel album remixov, ale kapela samotná odvtedy nič nepripravila. Až teraz. Skvelý klubový sound, tu tanečne provokujúci, tu nežný, doplnený jemným ženským vokálom alebo rapom, dokopy čosi, čo sa zvykne označovať mestská hudba. V takomto meste je radosť bývať.

Don Braden - Workin'

Highnote Records / Hevhetia Records

Americký saxofonista Don Braden (43) sa ťažko zbavoval nálepky džezového konzervatívca, ktorú dostal po spolupráci s Wyntonom Marsalisom. Robustná, pohyblivá hra a výrazné melodické témy ho predurčujú na džezové výslnie, ale Braden zostáva skôr záležitosťou pre džezových labužníkov. A posledný živý album Workin' je naozajstná lahôdka. Braden ho nahral s vernými kolegami, fenomenálnymi hudobníkmi bubeníkom Cecilom Brooksom III. a organistom Kyle Koehlerom. Zvuk vychádza zo 60. rokov - z hardbopového a jazzovo-soulového idiómu a asi preto znie veľmi moderne, počujeme aj hybné funkové groovy a hlavne neskonalú radosť z tvorby. Toto nie je džez zaparený planým intelektualizmom, ale živočíšny organizmus.

(maj)