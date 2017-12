Colin Farrell na stretnutí s Woodym Allenom nevedel, čo má robiť

BRATISLAVA 24. júla (SITA) - Hollywoodsky herec Colin Farrell prezradil, že na to, aby dostal úlohu v novom filmovom projekte renomovaného amerického režiséra Woodyho Allena, sa ho na castingu rozhodol parodovať. Herec známy z filmov ako Alexander Veľký či Telefónna búdka naznačil, že mal obrovský strach pred stretnutím s Allenom. "Stretli sme sa a povedali mi, že to nebude dlho trvať. Po 47 sekundách bolo po všetkom. Nechápal som, čo sa deje. Potom mi volal môj agent, že som na Woodyho veľmi zapôsobil," povedal Farrell pre stránku Contactmusic. "Jediné, čo som zo seba dostal bol úplne rovnaký pozdrav, akým ma Woody oslovil. Vôbec som netušil, čo mám robiť. No tú úlohu som dostal," pochválil sa írsky herec, ktorý si lete zahrá vo filme známeho newyorského režiséra s pracovným názvom Untitled Woody Allen Summer Project. Okrem Farrella sa pred kamery postavia i Ewan Mcgregor a Tom Wilkinson. S nakrúcaním v Londýne sa už začalo, do kín by sa film mal dostať na budúci rok v lete.