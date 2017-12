Nová verzia Don't Stop Me Now od Queen na čele hitparády

BRATISLAVA 24. júla (SITA/AFP) - Britská skupina McFly sa prebojovala na čelo britskej hitparády singlov so svojou verziou známeho hitu skupiny Queen Don't Stop Me Now. Zaujímavosťou je, že táto energická ...

24. júl 2006 o 9:07 SITA

Písmo: A - | A + 0 BRATISLAVA 24. júla (SITA/AFP) - Britská skupina McFly sa prebojovala na čelo britskej hitparády singlov so svojou verziou známeho hitu skupiny Queen Don't Stop Me Now. Zaujímavosťou je, že táto energická rocková pieseň od Freddieho Mercuryho sa v čase svojho vydania v roku 1979 v hitparáde dostala najvyššie na deviatu priečku. Popularitu jej novej verzie zrejme aj podtrhuje fakt, že chlapčenská skupina McFly ju nahrala pre charitatívne účely organizácie Sports Relief. Na druhej priečke počúvanosti v britských rádiách skončila speváčka Rihanna s piesňou Unfaithful, kým tretie miesto okupuje Kolumbijčanka Shakira so skladbou Hips Don't Lie. Britskú hitparádu albumov vedie skupina Razorlight s albumom Razorlight. Novinky v hitparáde si podelili druhé a tretie miesto. Album Alright Still od Lily Allen je druhý, These Streets od Paola Nutiniho tretí.