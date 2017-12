Polemic chce začať pracovať na novom albume už v lete

BRATISLAVA 24. júla (SITA) - Spevák Bejzo zo skupiny Polemic si myslí, že hudobníci dokážu mať v lete iné ako koncertné plány len výnimočne. Aj jeho kapelu čaká množstvo festivalov. Okrem toho by sa ale ...

24. júl 2006 o 13:15 SITA

BRATISLAVA 24. júla (SITA) - Spevák Bejzo zo skupiny Polemic si myslí, že hudobníci dokážu mať v lete iné ako koncertné plány len výnimočne. Aj jeho kapelu čaká množstvo festivalov. Okrem toho by sa ale rada pridala aj k „výnimočnejšej“ časti slovenských muzikantov a pomedzi vystúpenia začala pracovať na novom albume. „V rámci leta plánujeme nahrať pár songov. Keď tu budú nejakí známejší interpreti, snáď sa podarí niekoho z nich dotiahnuť do štúdia,“ prezradil pre agentúru SITA Bejzo, ktorý tajomné plány svojej skupiny zatiaľ nechce konkretizovať. V prípade, že by letné nahrávacie ambície Polemicu nevyšli, po prázdninových festivaloch sa aj tak poberú do štúdia. Vydanie svojho ďalšieho albumu totiž majú naplánované na polovicu roka 2007.

Spevák ska-formácie si pre pracovnú zaťaženosť vybavil dovolenku už na začiatku leta. „Boli sme s rodinou na Kysuciach a som naozaj príjemne vyrelaxovaný,“ povedal. Ak bude chuť, na konci leta chce ešte Bejzova rodina vycestovať k moru. „Ale to bude musieť byť aj chuť ťahať k moru dve malé deti,“ zažartoval.