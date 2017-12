Okey leto so Shaggym, hip-hopermi a dídžejmi

24. júl 2006 o 16:30 SITA

BRATISLAVA 24. júla (SITA) - Hudobný festival Evo Okey Leto oslávi svoje desiate narodeniny 4. a 5. augusta. Z popradského futbalového štadióna sa tento rok presťahoval do Tatranskej Lomnice. Vďaka tejto zmene vznikol priestor aj pre druhé pódium. Hlavným headlinerom bude jamajský spevák Shaggy. Z Českej republiky sa predstaví víťazka SuperStar Aneta Langerová a "samotár" Jiří Macháček so svojou kapelou Mig 21. Bohaté zastúpenie bude mať aj slovenská hudobná scéna. Na hlavnom pódiu v piatok vystúpia Peter Cmorik, Le Payaco, No Name či Peha. V sobotu ho osídlia Hex, Stereo, Zdenka Predná, Zuzana Smatanová, Gladiator a mnoho ďalších.

Prvý festivalový deň sa budú môcť návštevníci zabávať pri Hip-hop stagei, na ktorom sa predstaví slovenská hip-hopová špička - bratislavské formácie AMO a H 16, popradský raper Zverina, otec slovenského hip-hopu DJ Vec a česká kontroverzná dvojica Super Crooo. V sobotu ho vystrieda Dance stage s dídžejskými setmi pestrej zmesi houseových rytmov a tranceových melódií. Popoludní sa za mixpultom predstaví slovenská kvalita DJT aka Tlama a Braňo DJ. Podvečer ich vystriedajú zástupcovia mladej generácie Burian & Lieskovsky, maaskot, Pico a Tomáš Haverlík. Z Čiech k nám zavítajú špičkoví dídžeji Martin Gredner a Michael C. Hlavnou hviezdou bude vychádzajúca britská tranceová hviezda Jon O'Bir.

