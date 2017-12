H16: Ľahko rozoznáte, čo je vážne a čo sranda

Hip-hop je v kurze. Môže sa nám to páčiť, môžeme proti tomu protestovať, nijako to však nezmeníme. Možno naozaj ide len o nejakú módnu vlnu, ktorá časom odíde. A možno tento hudobný žáner prevalcuje všetko ostatné.

25. júl 2006 o 10:15 TOMÁŠ PROKOPČÁK

S rastúcou popularitou sa do svetla reflektorov slovenskej hudobnej scény dostávajú po "klasikoch" ako Vec či Rytmus aj mladé kapely. Medzi ne patrí i petržalská H16, ktorej nedávno vyšiel debut Kvalitný materiál. Ten mal vyjsť ešte o čosi skôr, vydanie sa však zdržalo z dôvodu zmeny vydavateľstva.

Kapela, ktorá má momentálne šesť členov, vznikla v roku 2003, o rok neskôr jej vyšiel prvý singel. "Predtým si každý robil dačo svojou cestou," hovorí pre SME rapper Dušo alias Koko Šais. Odvtedy si vybudovali svojský štýl, ktorý na albume podčiarkli na slovenské pomery nečakane progresívnou hudobnou produkciou.

"Je to určitý vývoj a ovplyvňuje nás to, čo počúvame," vysvetľuje producent Grimaso. Druhý producent formácie Abe tvrdí, že vývoj produkcie je na Slovensku stále zaspatý.

"Je rok 2006 a myslím si, že tých? klasických skladieb už stačilo," dodáva Dušo. "Rap sa teraz robí iným štýlom, používajú sa nové zvuky."

Priznávajú inšpiráciu juhom USA a mestami ako Memphis či Atlanta. Tam vznikla špecifická odroda hip-hopu s názvom crunk, ktorá sa vyznačuje svojskou rytmikou a v protiklade ku klasickému samplovaniu s elektronickým zvukom.

V poslednom čase sa musí i slovenský hip-hop konfrontovať s kritikou, ktorá mu vyčíta isté štylizovanie sa a pózerstvo. "Pre mňa to divadlo určite nie je," zdôrazňuje Dušo. "Snažíme sa robiť našu hudbu podľa skutočnosti. Nevymýšľame si veci, nehráme sa na čosi, čo nie sme." Uznáva však, že niekedy do istej miery môže ísť o fikciu. Záleží na ľuďoch, ktorí musia rozlíšiť, čo je prehnané a čo vážne. "Je to ľahké rozoznať, čo je vážne a čo sranda. Isté veci ako oblečenie a správanie však k hip-hopu skrátka patria. Sú neodmysliteľné," pripomína Dušo.

Hip-hop ako jeden z agresívnejších hudobných štýlov má často konflikty s kritikou. Aj keď H16 uznáva, že často záleží len na tom, od koho tá kritika je. "Mám rád konštruktívnu kritiku. Keď niečo také počujem, snažím sa to zobrať," vraví Dušo.

Inou vecou je, že vzhľadom na vekové zloženie priaznivcov hip-hopu takáto kritika často nemá hlavu ani pätu. "Nám napríklad vyčítajú, že opakujeme niektoré frázy. To by som rád a navždy vysvetlil niektoré veci jednoducho treba povedať viackrát, lebo ľudia si ich nezapamätajú."

Nadávky do textov podľa nich patria, tvrdia, že takto predsa rozprávajú aj bežne. I keď Abe uznáva, že v nejakej špeciálnej spoločnosti či v opere by takéto slová nepoužil.