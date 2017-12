David Hasselhoff by chcel hrať v sitcome

BRATISLAVA 25. júla (SITA/AP) - David Hasselhoff sa naposledy dostal na výslnie slávy v reality show spoločnosti NBC America's Got Talent, no ako povedal, v budúcej sezóne sa neplánuje do show vrátiť.

Písmo: A - | A + 0 "Ešte neviem," povedal herec a spevák pre najnovšie vydanie časopisu Newsweek. "Naozaj to nie je moja šálka kávy. Podpísal som zmluvu iba na jednu sezónu. Rád by som účinkoval v nejakom sitcome alebo vo svojom vlastnom programe Travels With the Hoff. Ako povedal 54-ročný herec, ktorý sa preslávil účinkovaním v seriáloch Pobrežná hliadka či Knight Rider, v súčasnosti píše aj svoje pamäti. "Bude to o mojom detstve, keď som si ako sedemročný uvedomil, že mám sen. No keď som začal zachraňovať svet, zabudol som zachrániť seba," dodal.