Najslávnejší plavčík - David Hasselhoff

25. júl 2006 o 14:00 SITA

BRATISLAVA 16. júla (SITA) - Americký herec David Michael Hasselhoff sa narodil 17. júla 1952 v Baltimore, v americkom štáte Maryland, ale jeho predkovia pochádzali z Nemecka. S herectvom začal už ako sedemročný. Okrem hodín herectva však navštevoval aj hodiny spevu a tanca. Ako dieťa a tínedžer bol veľmi plachý a hanbil sa dievčat. Trpel totiž komplexmi, že je príliš vysoký a chudý. Na javisku s tým ale paradoxne nemal problémy.

Keďže otcova práca si vyžadovala, aby sa rodina často sťahovala, David a jeho štyri sestry - Daine, Joyce, Jean a Lisa, to nemali vždy s hľadaním nových kamarátov ľahké.

Strednú školu navštevoval v Atlante, no neskôr ho odtiaľ vyhodili. Zmaturoval napokon na Lyons Township High School v Chicagu. Aj keď nebol vynikajúci študent, neskôr študoval na Akadémii dramatických umení v Chicagu a Kalifornskom inštitúte umení v Los Angeles.

Mladík Hasselhoff si spočiatku myslel, že skončí ako muzikálový herec na Broadway, ale jeho život sa zmenil v roku 1973. Vtedy totiž uspel vo filme The Young and the Restless a odvtedy si bol istý, že sa z neho stane filmový herec. Svoje divadelné umenie však na Broadway ukázal v muzikáloch Pomáda, Jesus Christ Superstar a Rocky Horror Show. Chvíľu flirtoval aj s myšlienkou, že sa stane popovou hviezdou. Dočkal sa toho, keď jeho cestu v roku 1988 skrížil skladateľ a producent Jack White.

Na svojom konte má dnes Hasselhoff desiatky filmov. Po hodinovej dráme The Young and the Restless, nasledoval krátkometrážny The Lion Roars Again a komédia Revenge of the Cheerleaders. Za jeho prvý veľký úspech sa považuje seriál Knight Rider z roku 1982, v ktorom stvárnil postavu súkromného detektíva Michaela Knighta. Po skončení seriálu sa začal viac presadzovať ako spevák. Svojim albumom Knight rocker ale oslovil skôr európske než americké publikum. V 80-tych rokoch sa po úspechoch v Knight Riderovi pustil do viacerých projektov. Výsledkom bola komédia Aféra Cartier, Teror na Londýnskom moste, horor Witchery, komédia Starke Zeiten a Perry Mason: Prípad dámy v jazere. Nasledovalo obdobie, v ktorom americkí producenti a režiséri seriálu aj filmov o pobrežnej hliadke presviedčali, že na amerických plážach sa slnia iba polonahé krásavice. Na filmovom nebi sa Davidovi azda najviac darilo od roku 1989, kedy sa po prvý raz obliekol do červených záchranárskych trenírok a s plavákom v ruke zachraňoval topiace sa blondínky. Ako Mitch Buchannon z Pobrežnej hliadky to ale tiež nemal vždy ľahké. Po prvej sérii bola sledovanosť seriálu taká nízka, že ho chceli prestať natáčať. V Európe však divákov natoľko oslovil, že sa producenti rozhodli zotrvať. Hasselhoff sa po čase stal jeho samostatným producentom a pri natáčaní sa zoznámil aj so svojou druhou manželkou Pamelou Bach. Seriál pokračoval kriminálnou verziou ako Baywatch Nights a "pokračovaním z Havaja".

Začiatkom 90-tych rokov účinkoval v kanadských filmoch Lavína a Kolaps, nasledovala Božská lesť a dánsky film Brigitte & Friends. Na konci dekády sa popri Pobrežnej hliadke objavil ešte vo filme Fotograf, no ani ten mu ako iné jeho filmy veľkú slávu nepriniesol. Od roku 1999 hral v snímkach Veľký špás, Welcome to Hollywood, The Target Shoots First, či Z nuly hrdinom. Jeho hlas zaznieva aj z animovanej rozprávky o živej špongii The SpongeBob SquarePants Movie. Naposledy ho fanúšikovia mohli vidieť vo filme Klik - život na diaľkové ovládanie.

Hasselhoffa vnímajú diváci zväčša ako hrdinu, pretože okrem filmu Lavína stvárňoval vždy pozitívne postavy. V osobnom živote však nevyzeral vždy ako hrdina. V minulosti mal totiž vážne problémy s alkoholom a jeho manželstvo s Pam čelilo viacerým krízam. Napriek tejto stránke však prostredníctvom svojej organizácie Race For Life pôsobí na poli charity. S Pamelou Bach sa rozviedol 6. mája tohto roku. Majú spolu dve dcéry Taylor Ann a Hayley Amber. Jeho prvé manželstvo s Catherine Hickland trvalo tiež iba päť rokov.

Len málokto vie, že najznámejší plavčík na svete aj v skutočnom živote zachránil život topiacemu sa dieťaťu. V marci 1995 okrem toho zachránil ľudský život pri automobilovej havárii.

