Luciano Pavarotti sa chce na pódium vrátiť v roku 2007

25. júl 2006 o 18:10 SITA

BRATISLAVA 25. júla (SITA) - Operný spevák Luciano Pavarotti sa chce po operácii nádoru rakoviny pankreasu vrátiť v roku 2007. "Mám v úmysle vrátiť sa k spievaniu. Musím to ešte prediskutovať s lekármi, no podľa mňa by som mohol začať už budúci rok," uviedol 70-ročný tenor pre talianske noviny La Stampa. Pre operáciu musel Pavarotti začiatkom tohto mesiaca zrušiť ostávajúce termíny rozlúčkového turné, informovala internetová stránka spoločnosti BBC.

Keď lekári našli v jeho tele zhubný nádor, práve sa pripravoval na cestu zo Spojených štátov na sériu koncertov po Veľkej Británii. Podľa Pavarottiho manažéra Terriho Robinsona, sa newyorským chirurgom podarilo nádor úspešne odstrániť.