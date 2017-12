Pravidlá najčastejšie porušovala Madonna

BRATISLAVA 25. júla (SITA) - Diváci hudobnej stanice MTV svojim hlasovaním pomohli zostaviť stovku videoklipov, ktoré "porušili pravidlá". V prvej desiatke Videos that Broke the Rules obsadila tri miesta ...

25. júl 2006 o 17:05 SITA

BRATISLAVA 25. júla (SITA) - Diváci hudobnej stanice MTV svojim hlasovaním pomohli zostaviť stovku videoklipov, ktoré "porušili pravidlá". V prvej desiatke Videos that Broke the Rules obsadila tri miesta kráľovná popu Madonna. Na prvom mieste sa umiestnil jej klip Like a Prayer, v ktorom speváčka tancuje okolo horiacich krížov a bozkáva sochu v podobe čierneho Ježiša. Like a Prayer v roku 1989 odsúdili aj kresťanské organizácie. Klipy Ray of Light a Vogue skončili na štvrtom a piatom mieste. Druhé miesto obsadil klip Britney Spears Baby One More Time, v ktorom Britney tancuje v školskej uniforme. Na treťom mieste sa umiestnil Michael Jackson s videoklipom Thriller, ktorý trval trinásť minút a Jackson v ňom stvárňoval zombie. To vyvolalo diskusie už pred 23 rokmi, kedy ho prvýkrát uviedli. Ďalej nasledujú: 6. Michael and Janet Jackson Scream, 7. Robbie Williams Rock DJ, 8. Eric Prydz Call on Me, 9. Jamiroquai Virtual Insanity, 10. Spice Girls Wannabe.

Ako informuje internetová stránka news.bbc.co.uk, celú top 100 Videos that Broke the Rules, do ktorej hlasovalo viac ako 10-tisíc divákov, MTV zverejní 1. augusta, teda v deň svojich 25. narodenín.