Radiohead, Placebo a ďalší kúsok za našimi hranicami

Budapeštiansky ostrov Óbuda už čoskoro opäť ožije množstvom hudby. Multižánrový festival Sziget ponúkne v dňoch 9. až 16. augusta desiatky prvotriednych kapiel z celého sveta. Týždňová akcia je popri srbskom Exite najväčšou svojho druhu v strednej a ...

26. júl 2006 o 12:15

Budapeštiansky ostrov Óbuda už čoskoro opäť ožije množstvom hudby. Multižánrový festival Sziget ponúkne v dňoch 9. až 16. augusta desiatky prvotriednych kapiel z celého sveta. Týždňová akcia je popri srbskom Exite najväčšou svojho druhu v strednej a východnej Európe.

Pre nás je podstatné, že za pomerne málo peňazí si budeme môcť vychutnať hneď niekoľko aktuálnych hviezd súčasnej populárnej hudby, ktoré u nás doposiaľ nekoncertovali.

Najväčším ťahákom tohtoročného Szigetu sú britskí Radiohead (na snímke Reuters). Je to jedna z najvplyvnejších kapiel deviatej dekády, ktorej albumy The Bends a OK Computer kritici pasujú do prvej desiatky najlepších nahrávok v histórii popmusic. Ich koncert bude zaujímavý aj z toho dôvodu, že Thom Yorke a spol. testujú nové pesničky, ktoré predpovedajú nahrávanie ďalšieho štúdiového albumu.

Festivalová ponuka je široká - veľkým lákadlom sú aj škótski Franz Ferdinand, Scissor Sisters, The Rasmus, Placebo, Prodigy, Therapy, Gomez, Coldcut, The Orb alebo Jovanotti. Ak nestíhate piešťanský Hodokvas, tak práve na Szigete môžete vzhliadnuť jeho hviezdy Iggyho Popa so Stooges a skupinu Living Colour (15. 8.).

Už tradične je na Szigete silne zastúpená aj worldmusicová scéna. Líder legendárnej skupiny Led Zeppelin Robert Plant to z rocku dotiahol až do world music. V Budapešti sa predstaví spolu so sprievodnou kapelou Strange Sensation. Netreba zabudnúť ani Gorana Bregoviča a jeho povestný balkánsky kabaret Wedding and Funeral Band, orientálnu Natashu Atlas alebo Afro Celt Sound System.

Na svoje si prídu aj fanúšikovia drsnej metalovej, hardcoreovej a punkovej hudby (Fear Factory, Sick Of It All, Gamma Ray, Cathedral, Exploited), ktoré majú spoločnú veľkú scénu. Samostatné pódiá má aj džez, alternatíva, elektronika, karaoke, maďarské talenty, dokonca aj náboženské hnutie Hare Krišna (hoci na tom znie celý deň dokola jedna a tá istá pesnička).

V programe je aj zopár slovenských mien - Chiki liki tu-a, Erich Boboš Procházka, Canned Heat Revival, Waterfall. Zčasti si môžeme privlastniť aj Ghymes, maďarských hudobníkov z Galanty, ktorí budú jedným z headlinerov worldmusicového pódia.

Pre návštevníkov festivalu je pripravených množstvo sprievodných akcií športy, výstavy, divadlá, opera, balet, diskusie, množstvo rôznych kuchýň. Pre pivárov podstatná informácia - dá sa zvládnuť aj maďarské pivo.

Za týždeň trvania navštívi každoročne dunajský ostrov 300-tisíc návštevníkov z celej Európy a zdá sa, že si na neho už dávnejšie zvykli aj slovenskí fanúšikovia. Viac informácií nájdete na špeciálnej stránke www.sziget.sk .

(peb)

Najväčšie hviezdy na festivale Sziget

9. 8.

Therapy, Franz Ferdinand, Robert Plant & The Strange Sensation

10. 8.

Ministry, Goran Bregovic Wedding and Funeral Band

11. 8.

Guru's Jazzmatazz feat. Solar&Doo Wop, Gomez, Scissor Sisters

12. 8.

Sons and Daughters, dEUS, Radiohead

13. 8.

Gentleman, Meshell Ndegéocello, The Rasmus

14. 8.

Beatsteaks, The Gathering, Placebo