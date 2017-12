Nicolas Cage si v novej snímke zahrá pianistu Liberaceho

BRATISLAVA 26. júla (SITA) - Nicholas Cage sa po snímke Leaving Las Vegas (1995) znovu vracia do amerického hlavného mesta gamblerstva a pokušenia. Zahrá si totiž hlavnú úlohu v životopisnom filme o slávnom ...

26. júl 2006 o 9:45 SITA

BRATISLAVA 26. júla (SITA) - Nicholas Cage sa po snímke Leaving Las Vegas (1995) znovu vracia do amerického hlavného mesta gamblerstva a pokušenia. Zahrá si totiž hlavnú úlohu v životopisnom filme o slávnom pianistovi Liberacem. Cage sa však na snímke založenej na scenári Aarona Seltzera a Jasona Friedberga nebude podieľať iba herecky. Prostredníctvom svojej spoločnosti Saturn Films ju bude aj produkovať. Napriek tomu, že Friedberg a Seltzer sú viac známi svojou sériou Scary Movie, film o živote Liberaceho bude vážnejší. S projektom sa zatiaľ nespája žiadne filmové štúdio. Podľa internetovej stránky TMZ.com by sa však Cage v najbližších týždňoch mal stretnúť s niekoľkými režisérmi. Nakrúcať by sa pritom malo začať v októbri. Dej snímky sa bude krútiť okolo dvojitého života pianistu, ako úspešného umelca na jednej strane a jeho tajného homosexuálneho života na strane druhej.