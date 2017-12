Janet Jackson sa bude údajne vydávať v septembri

BRATISLAVA 26. júla (SITA) - Speváčka Janet Jackson sa za svojho priateľa, hudobného producenta Jermaina Dupriho plánuje údajne vydať 26. septembra. Pár vyvolal záujem verejnosti potom, ako Dupriho počuli, ...

26. júl 2006 o 8:50 SITA

BRATISLAVA 26. júla (SITA) - Speváčka Janet Jackson sa za svojho priateľa, hudobného producenta Jermaina Dupriho plánuje údajne vydať 26. septembra. Pár vyvolal záujem verejnosti potom, ako Dupriho počuli, keď sa začiatkom tohto mesiaca rozprával so svojimi priateľmi a oznámil im dátum konania ceremónie. Jackson však všetky správy odmietla s odôvodnením že jej priateľ ju síce už požiadal o ruku, no ešte nestanovili presný dátum svadby. "To tvrdí on. Ak to znamená, že sa to stane, stane sa," citovala internetová stránka ContactMusic speváčku.