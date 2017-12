Robert De Niro uvažuje o predaji svojej siete sushibarov

26. júl 2006 o 15:30 SITA

BRATISLAVA 26. júla (SITA) - Dvojnásobný držiteľ Oscara Robert De Niro uvažuje o predaji svojho podielu v sieti štýlových sushibarov Nobu. Známy herec sa dal dokopy so šéfkuchárom Nobuyukim Matsuhisom a spoločne otvorili 16 reštaurácií okrem iného i na floridskej South Beach, v kalifornskom Malibu, japonskom Tokiu či nevadskom Las Vegas. Podľa stránky Contactmusic sa obaja majitelia siete stretli so zástupcami spoločností Starwood Hotels a PF Chang's, aby prerokovali ďalšie prípadné rozšírenie spoločnosti. "Majú to skvele rozbehnuté, takže by nebol zlý nápad predať to práve teraz," povedal zdroj pre časopis New York. Odhaduje sa, že spoločnosť má v prepočte hodnotu 7,75 miliardy korún, pričom De Niro má v spoločnosti odhadom 30 percent. Drew Nieporent, jeden z pôvodných majiteľov siete Nobu, vyhlásil, že nevie o žiadnych záväzných plánoch na predaj reštauračnej siete, no ani nepoprel možnosť predaja. "Som si istý, že o tom rokovali, no skôr to bolo iba veľmi všeobecné. Je to možné," povedal.