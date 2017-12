Jake Gyllenhaal chce stvárniť Lanca Armstronga

BRATISLAVA 26. júla (SITA) - Zdá sa, že herec Jake Gyllenhaal známy z filmu Skrotená hora, nie je iba dobrým priateľom niekdajšieho cyklistického šampióna Lanca Armstronga, ale rád by sa ním aspoň pred ...

26. júl 2006 o 8:20 SITA

BRATISLAVA 26. júla (SITA) - Zdá sa, že herec Jake Gyllenhaal známy z filmu Skrotená hora, nie je iba dobrým priateľom niekdajšieho cyklistického šampióna Lanca Armstronga, ale rád by sa ním aspoň pred filmovými kamerami na chvíľu stal. Gyllenhaal vyhlásil, že by si rád v novom projekte spoločnosti Sony zahral postavu muža, ktorému sa okrem vyliečenia rakoviny podarilo sedemkrát vyhrať preteky Tour de France. Herec sa s Armstrongom stretol u ich spoločného priateľa Matthewa McConaugheyho v Malibu a podľa všetkého si veľmi padli do oka, keďže sa boli spoločne pozrieť aj na tohoročné preteky Tour de France.