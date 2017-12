Na koncert No Name v Bolzane dohliadal ruský mäsiar a taliansky maršal

Bratislava 26. júla (TASR) - Takmer dve hodiny trval v utorok večer koncert slovenskej kapely No Name v talianskom Bolzane.

26. júl 2006 o 3:48 TASR

Kým viacero Slovákov chodí do Talianska najmä dovolenkovať, chlapci z No Name prijali pozvanie v tejto krajine odohrať jeden zo svojich tohtoročných koncertov. Na ich vystúpenie v Bolzane zavítali najmä tamojší Slováci, no utiecť si ho nenechali ani Česi či miestni Taliani, ktorým zrejme cudzia reč vôbec neprekážala.

Podľa lídra kapely Igora Timka sa totiž viacerí domáci pristavovali rovno na ulici a keďže sa koncert konal pod holým nebom, počúvali spoza plotu.

"Hoci máme niektoré pesničky preložené aj do taliančiny, spievali sme pôvodné texty v slovenčine. Koncert bol totiž najmä pre našincov. Záujem Talianov nás ale milo prekvapil," povedal pre TASR Timko a o výbornej atmosfére svedčí i fakt, že z pôvodne plánovaného hodinového koncertu boli nakoniec takmer dve hodiny.

"Už máme naplánované ďalšie rokovania, pretože nás do Talianska volajú opäť," dodal.

Šestica muzikantov si pred utorňajším koncertom dopriala vo vysokohorskom, no horúcom Bolzane kúpaliskový deň a dnes by sa chcela zájsť pozrieť aj na futbal Inter Miláno - Monaco.

Celkom dobre sa pritom Igor Timko pobavil nad ochrankou, ktorú im talianski organizátori počas utorňajšieho koncertu zabezpečili. "Boli sme naozaj v dobrých rukách. Ochrankármi boli v Taliansku žijúci ruský mäsiar a taliansky maršal. Výborná kombinácia," dodal s úsmevom Timko.