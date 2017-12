Gillian Anderson bude mať druhé dieťa

BRATISLAVA 26. júla (SITA/AP) - Herečka Gillian Anderson, niekdajšia hviezda seriálu Akty X, bude mať so svojím novým priateľom dieťa. Ako potvrdila jej hovorkyňa Connie Freiberg, 37-ročná Anderson by ...

26. júl 2006 o 11:05 SITA

BRATISLAVA 26. júla (SITA/AP) - Herečka Gillian Anderson, niekdajšia hviezda seriálu Akty X, bude mať so svojím novým priateľom dieťa. Ako potvrdila jej hovorkyňa Connie Freiberg, 37-ročná Anderson by mala svoje druhé dieťa porodiť koncom roka. Otcom je obchodník Mark Griffiths. Herečka už má 11-ročnú dcéru Piper z manželstva s Clydem Kotzom. So svojím druhým manželom, filmárom Julianom Ozannem, sa rozišla v apríli po 16-mesačnom manželstve. Gillian Anderson účinkovala v seriáli Akty X v rokoch 1993 až 2002 v úlohe agentky Dany Scully. So svojou dcérou žije v Londýne.