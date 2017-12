Rod Stewart sa vracia ku klasickému rocku

BRATISLAVA 26. júla (SITA/AP) - Britský spevák Rod Stewart sa vráti ku svojim rockovým koreňom na novom albume Still the Same ... Great Rock Classics of Our Time, ktorý sa do predaja dostane už na jeseň.

26. júl 2006 o 11:30 SITA

Ako uviedlo vydavateľstvo J Records, tento album bude prvý výlučne rockový po ôsmich rokoch, keďže 61-ročný Stewart sa v poslednej dobe venoval nahrávaniu klasických štandardov. Na pripravovanom albume sa objavia i piesne ako If Not for You od Boba Dylana, Crazy Love od Van Morrisona, Still the Same od Boba Segera či Have You Ever Seen the Rain od Johna Fogertyho, ktorá bude zároveň i pilotným singlom k albumu, ktorý vyjde 10. októbra. Stewart získal minulý rok svoju hviezdu na hollywoodskom Chodníku slávy. V roku 2004 získal za album Stardust ... The Great American Songbook Volume III svoje jediné ocenenie Grammy.