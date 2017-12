Obce otvárajú múzeá miestnych dejín

VEĽKÉ ROVNÉ, OSTRÁ LÚKA, ŠAROVCE - V posledných rokoch pribudli na Slovensku obecné múzeá. Obce chcú nimi spropagovať región a pritiahnuť turistov. Podľa Dalibora Lesníka zo Zväzu múzeí na Slovensku je práve návštevnosť kľúčovou otázkou existencie väčšin

27. júl 2006 o 10:10 KVETA FAJČÍKOVÁJANA BEŇOVÁ

VEĽKÉ ROVNÉ, OSTRÁ LÚKA, ŠAROVCE - V posledných rokoch pribudli na Slovensku obecné múzeá. Obce chcú nimi spropagovať región a pritiahnuť turistov. Podľa Dalibora Lesníka zo Zväzu múzeí na Slovensku je práve návštevnosť kľúčovou otázkou existencie väčšiny týchto múzeí.

Mnohé obce turisti zatiaľ príliš neobjavili a ich múzeá sú poloprázdne.

Drotárstvo vo Veľkom Rovnom

Vo Veľkom Rovnom založili múzeum v roku 1992 pri výročí Slovenského učeného tovarišstva. Orientuje sa nielen na históriu obce, ale aj drotársku tradíciu. Je tu najväčší drotársky betlehem. Podľa starostu Rudolfa Hammera je výhodou, že múzeum sídli priamo v obecnom dome.

Záujemca o prehliadku múzea sa musí ohlásiť na obecnom úrade. "Väčší záujem o expozíciu majú návštevníci zo zahraničia ako domáci," hovorí starosta Hammer. Múzeum financujú z bežného obecného rozpočtu. Exponátov by mohlo byť aj viac, uvažovali preto o nadstavení jedného poschodia. Podľa starostu by to však stálo minimálne dva milióny. Na to obec prostriedky nemá.

Važcu pomáha známa galéria

Obecné múzeum vo Važci má výhodu v tom, že sídli v tom istom objekte ako Galéria P. M. Bohúňa. Podľa pracovníčky obecného úradu Márie Lúčanskej si turisti zvyčajne pozrú galériu i múzeum. O návštevníkov zvyčajne nemajú núdzu, ide o vyhľadávaný tatranský región. Múzeum predstavuje históriu obce a osobnosti, ktoré sa s ňou spájajú - napríklad maliar Jan Hála či spisovateľka Maša Haľamová.

O Štúrovi a Adelke

V Ostrej Lúke založili múzeum preto, aby sa návštevníci čo najviac dozvedeli o známom rode Ostrolúckych. Do kaštieľa, kde Ostrolúcki žili, sa totiž dostať nedá. "Navštevujú nás predovšetkým školské zájazdy, keď sa učia o vzťahu Ľudovíta Štúra a Adely Ostrolúckej," povedala starostka Ostrej Lúky Miroslava Bučanová. Popri expozícii o Ostrolúc?kych je tu aj národopisná expozícia. Múzeum otvárajú na požiadanie. Do roka tu evidujú šesť-sedem autobusov školákov, zvyšok sú individuálni turisti. Náklady nie sú vysoké - múzeum sídli v dome, ktorý patrí úradu.

Šarovce chystajú archeologické nálezy

Dedinské múzeum v Šarov?ciach v okrese Levice je srdcovou záležitosťou starostky Judity Trníkovej. Začala o ňom uvažovať, keď videla v niekoľkých slovenských a českých múzeách predmety zo šarovskej archeologickej lokality. Našla budovu, vlastne ruinu bývalého notariátu. Na obnovu sa podarilo získať šesť miliónov z eurofondu Sapard.

Výstava archeologických nálezov sa zatiaľ pripravuje. V múzeu sú už predmety, ktoré používali v dedine kedysi - obilný mlynček, mažiar, maselnička, nástroje na spracovanie mäsa, mlieka a ovocia. Sú tu aj staré dedinské kroje a bábiky v krojoch krajín Európskej únie.

Obec s vysokou nezamestnanosťou sa musí propagovať, tvrdí starostka Trníková. "Ak o obci a múzeu vedia, navštívia ho. Návšteva znamená rozvoj služieb, návštevníci sa potrebujú najesť a napiť."

Múzeum už navštívil európsky komisár, americký veľvyslanec, stovky detí z okolia a domáci turisti.

Cez víkend je tu stála služba, cez týždeň si treba prehliadku dohodnúť na obecnom úrade. Obec hľadá možnosti, ako získať grant na cudzojazyčné materiály.

"Múzeum je najreprezentatívnejšia budova v obci, ktorá slúži aj Šarovčanom. Organizujeme v ňom rozličné kultúrne a spoločenské podujatia," dodáva starostka.